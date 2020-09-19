في ذكرى رحيل جميل راتب.. حقيقة علاقته بـ جماعة الإخوان

وفي مداخلة هاتفية عقب رحيل جميل راتب، قال هاني التهامي، مدير أعماله، إن الفنان الراحل كان شخصا طيبا وبسيطا، قريبا من الناس، محبا لوطنه، مضيفا: «كان خايف على مصر وشعبها ودافع عنها كثيرا وكان يقف بجانب الدولة في أحلك الظروف».

وتابع هاني التهامي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي ببرنامج «الحياة في مصر» عبر قناة الحياة الفضائية، قائلا: «جميل راتب عمره ما كان إخوان ولا ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ولكنه صرح بأنه مع خروج الجميع بسلمية للتعبير عن رأيهم، رافضا استخدام العنف».

وأوضح: «الراحل كان كارها للعنف، وكان يفكر في آخر أيامه أن يصبح نباتيا للرفق بالحيوان من وجهة نظره».