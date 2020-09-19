نشر الفنان راغب علامة صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهر راغب علامة بإطلالة شبابية، حيث يجلس في أحد المطاعم مرتدي تيشرت أبيض، وشعر كيرلي. وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان راغب علامة مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي "صغرنا واحلوينا" _ "الشباب رجع تاني". يذكر أن الفنان راغب علامة طرح أغنية جديدة بعنوان "أنتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بإطلالة شبابية.. راغب علامة في أحدث ظهور له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.