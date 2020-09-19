نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كان بمثابة أبي الثاني.. هكذا نعي مصطفى قمر وفاةوالد صديقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعي الفنان مصطفي قمر وفاة والد صديقه حمدي عبدالرحمن ، الذي،يكن له مكانة خاصة ويعتبره كوالده الثاني.

وعبر عن حزنه لرحيله ، حيث نشر صورة للراحل عبر حسابه بإنستجرام ، وودعه بكلمات مؤثرة ، وكتب : توفي إلي رحمة الله المهندس العظيم والأب الحنون حمدي عبدالرحمن والد أخي وصديقي وعشرة عمري الأستاذ حمادة عبدالرحمن ، ربنا يصبرنه ويصبر عائلته الكريمة ، ادعوله بالرحمة جزاكم الله خيراً ، لقد كان بمثابة أبي الثاني ربنا يجعل مثواه الجنة.

والجدير ذكره أن مصطفي قمر طرح مؤخرًا أغنية "حبك علي جبيني " وهي من ضمن أغاني ألبوم "لمن يهمه الأمر" ، ويضم الألبوم 7 أغانى وهى "عجوز فى المدينة"، "مسافر"، و"دقى عودك"، "سوسنة"، "حبك على جبينى" وو"حنونة" و"هغنيلك".

وتعاون مصطفي قمر، فى الألبوم الجديد مع نغبة كبيرة من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.