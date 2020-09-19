نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغب علامة يطل علي متابعيه بصورة جديدة في المقال التالي
وظهر راغب بالصورة من إحدي الكافيهات هو مبتسم ووجه رسالة لجمهوره استيقظ وتألق ، أتمنى لكم أيام رائعة وهادئة.
على الجانب الآخر تحدث "راغب علامة"،مؤخرًا عبر خاصية الاستوري في "إنستحرام"، عن السياسيين قائلاً: "يختبئون وراء البطون".
يذكر أن راغب علامة مغني لبناني يحمل الجنسية الكندية وأول أغنية قدمها كانت "اتفرج على الحلاوة" وأول ألبوم لة" "بكرة بيبرم دولابك".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر راغب علامة يطل علي متابعيه بصورة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.