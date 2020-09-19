معتز هشام ل"دوت الخليج الفنى": ماحمسنى ل"قبل الأربعين" الفكرة الجديدة.. وحاولت أغير جلدى فى "أمر شخصى"

أعرب الفنان الصاعد معتز هشام عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى فيلم"قبل الأربعين"، ويعد هذا الفيلم بمثابة أول تجربة سينمائية له، متمنياً أن تنال شخصيته فى العمل إعجاب الجمهور.

وقال هشام معتز فى تصريحات خاصة ل"دوت الخليج الفنى"، أنه تعاقد على الفيلم من خلال الشركة المنتجة للعمل، مشيراً إلى أن فكرة الفيلم الجديدة، ماحمسته لقبول الدور على الفور.

وأضاف "معتز"، أن شخصيته فى الفيلم مختلفة وجديدة عما قدمه من قبل، معبرا عن ذلك قائلاً"حاولت أكون مختلف فيها واشتغلت على الشخصية كتير عشان متكنش زي الأدوار اللى قدمتها من قبل لأن الفيلم يقع فى إطار الرعب".

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وأشار إلى أنه يستعد حاليا لتصوير مسلسل "القاهرة كابول"، مع الفنان طارق لطفى والنجمة حنان مطاوع، موضحاً أنه يجسد دور ابن الفنان طارق لطفى، والشخصية لها علاقة بالإرهاب.

وأوضح أنه حاول أن يغير جلده فى حكاية "أمر شخصى"، ضمن مسلسل "إلا أنا"، وأنا يبتعد عن أدوار الشر، حتى لا يحصر نفسه فى ذلك المنطقة، مشيراً إلى أنه سعد بكل ردود أفعال الجمهور حول شخصيته فى "أمر شخصى".

يذكر أن معتز هشام يخوض أول تجربة سينمائية من خلال فيلم "قبل الأربعين"، الذى تدور فكرته في إطار رعب نفسي ومستندات أحداثه من أحداث تمت بالفعل، مما يشار إلى أنها أحداث واقعية لما يمر به الإنسان من مواقف حقيقية وغيرها.

ويضم فيلم «قبل الأربعين» نخبة من النجوم، هم الفنانون داليا مصطفى، بسمة، إيهاب فهمي، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، معتز هشام، أحمد حلاوة، لبني ونس، جميل برسوم وآخرون، عن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.