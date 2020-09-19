"وركبت الx6".. عمر كمال يشارك جمهورة صورة بسيارة "إكس6"

نشر الفنان ومطرب المهراجانات عمر كمال صورة له وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهر "عمر" واقفاً أمام سيارة من ماركة x6 التي زكرها مؤخراً في أغنيتة"لغبطيتا" مع الفنان حسن شاكوش حيث قال " وركبت ال x6 بطلت أركب أنا تاكس".

يذكر أن أغنية " لغبطيطا" من غناء حسن شاكوش وعمر كمال من كلمات إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو، وتعاون شاكوش وكمال مؤخراً معاً في العديد من الأغنيات منها "شوكولاتة سايحة جوه كيك "بونبوني ساقط في نوتيلا"، و" عود البطل "وأشهر أغنياتهم كانت" بنت الجيران".

وجائت أغنية" لغبطيتا" بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، حيث تم إقافهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، ووقف إعطائهم تصاريح بالغناء، وأيضا بعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد.

