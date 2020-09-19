شهد رمزي تكشف عن تعافي زوجها عمر الشناوى من فيروس كورونا

ونشرت شهد رمزي، "صورا تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله هند خفت من الكورونا وأخيرا اتقابلنا".
يشار إلي أن الفنان عمر الشناوى، كان أعلن منذ فتره عن إصابة زوجتة هند حداد، وابنهما الصغير حسن، بفيروس كورونا المنتشر في العالم، وذلك بعد اجرأء مسحتين.
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