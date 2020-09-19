في ذكرى رحيل جميل راتب.. تعرف على جنسيته وديانته الحقيقية

تحل اليوم، السبت 19 سبتمبر، الذكرى السنوية الثانية لرحيل الفنان جميل راتب، الذي غاب عن عالمنا بعد صراع مع المرض ، وتسبب فى حزن عميق بالوسط الفنى، وقدم عدة أعمال فنية ستظل فى وجدان المشاهد العربى والمصرى وترك رصيدا كبيرا لجمهوره.

انتشرت أخبار كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم بأن وصية النجم الراحل جميل راتب كشفت عن تبرعه بثروته بالكاملة، والتي تقدر بـ 18 مليون جنيه لصالح الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان وهو ما نفاه تماما مدير أعماله هانى التهامى.

أما الشائعة الثانية كانت تخص جنسيته وديانته حيث كان هناك اعتقاد بأن جنسيته فرنسية وديانته مسيحية الا ان تم توضيح المعلومة من مدير أعماله أنه مصرى ومسلم الديانة.