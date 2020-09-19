نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد يوجه رساله لرامي رضوان.. والأخير يرد في المقال التالي
ونشر حسن الرداد، صوره له مع رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" معلقا عليها "
"اتبسط جدا بالحوار الراقى الشيك مع ملك الرقى كله، البرنس رامى رضوان، حقيقى حوار مختلف بعيد عن أسئلة البحث عن الترند حتى لو كان على حساب الضيف، شكرا على الاستضافة الحلوة دى"
كما حرص رامي، على الرد عليه قائلاً "الحوار حلو بوجودك يا أبو الشياكة والرقى والحلاوة كلها يا شقى".
يشار إلي أن الفنان حسن الرداد، حل ضيف امس في برنامج" مساء bmc" والذي تحدث من خلاله عن العديد من كواليس أعماله الفنية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حسن الرداد يوجه رساله لرامي رضوان.. والأخير يرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.