نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يحتفل بوصول قناته على اليوتيوب لأكثر من 11 مليون مشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان محمد رمضان على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، وهو داخل البحر، احتفالا بحصول قناته على اليوتيوب 11 مليون مشترك، وعلق قائلاً"شكرا ل 11 مليون متابع، ثقة فى الله نجاح".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامى.