أبرز المعلومات عن داليا إبراهيم بعد ارتدائها الحجاب

- ولدت داليا إبراهيم، في 24 مارس عام 1974 بمدينة القاهرة.
- حاصلة على ليسانس آداب قسم المسرح.
- بدأت التمثيل في سن صغير، واكتشفها الفنان محمد صبحي.
- قدمها الفنان محمد صبحي في مسرحية «بالعربي الفصيح» بداية التسعينيات.
- قدمت مع محمد صبحي، أيضًا مسرحية «ماما أمريكا»، إلا أن الجمهور عرفها من خلال مسلسل «عائلة ونيس».
- قدمت 56 عملًا فنيًا، كان أخرها مسلسل «جراب حواء» عام 2016.
- أعمالها الفنية مقسمة إلى: (40 مسلسل، 3 أفلام طويلة، 5 أفلام قصيرة، 7 عروض مسرحية)، بالإضافة إلى أعمال الدوبلاج.
- اعتاد عليها الجمهور في الأدوار الهادئة والرومانسية، إلا أنها فاجأتهم بمشهد جرئ في فيلم «كلمني شكرًا» عام 2010، من خلال شخصية «عبلة» مع الفنان عمرو عبد الجليل.
- بعد حالة الجدل التي أثيرت حولها على فيلم «كلمني شكرًا»، أوضحت داليا إبراهيم أن المخرج خالد يوسف هو الذي أقنعها بقبول الدور.
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