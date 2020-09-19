نشرت صورة جديدة.. ياسمين صبرى تتألق في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت ياسمين صبري في الصورة بفستان أخضر، وشعرها المنسدل على الأكتاف. كانت ياسمين صبرى تزوجت منذ فترة قصيرة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران في فيلا أبو هشيمة. يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كان من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.

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