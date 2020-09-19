بالأسود.. غفران محمد تتألق في أحدث ظهور

تحرص الفنانة غفران محمد التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية. حيث نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت غفران بالصورة أنيقة مرتدية فستان أسود ، وتركت شعرها منسدلاً ، ووضعت روج موف ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء عقد. يُشار أن غفران تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل جمال الحريم والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ، كما أن آخر أعمال غفران مسلسل "فرصة تانية"، وهو من إخراج مرقس عادل، إنتاج سنيرجي، بطولة ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، تميم عبده، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي.



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