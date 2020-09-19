نشرت الفنانة لطيفة مقطع فيديو جديدا تنصح فيه متابعيها بالتفاؤل، وتحثهم على الطاقة الإيجابية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت لطيفة في الفيديو بإطلالة شبابية ببنطلون وتيشرت باللون الأبيض. وعلقت لطيفة "حبوا الحياة وتفاءلوا بالخير". اِقرأ أيضًا: كانت النجمة التونسية لطيفة طرحت أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب، وهي من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لطيفة لمتابعيها: حبوا الحياة وتفاءلوا بالخير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.