سيرين عبد النور تهاجم حكومة بلدها: كل يوم نشهد جريمة أبشع من الثانية

أعربت الفنانة سيرين عبد النور عن حزنها الشديد بعد اغتصاب زينب الحسيني وقتلها . وغردت سيرين عيبد النور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " كل يوم منشهد ع جريمة أبشع من الثانية عايشين متروكين لا قانون بحاسب ولا من يحزنون. اللي صار ب #زينبالحسيني بوجع القلب وبعد ما نسينا الطفل اللي اغتصبوا ٣ شباب من فترة؟شو صار فيهن؟صار لازم نطلب الاعدام مع إنو ضد مبادئي #انامع_الإعدام " . لا تزال الاسباب وراء جريمة قتل المواطن ع. س. الشابة زينب الحسيني مجهولة، بعدما قام باغتصابها وحرقها داخل شقة في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية بلبنان. Advertisements وإثر الحادث أعلنت قيادة الجيش عن توقيف ع. س. في منطقة بئر العبد، حيث لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الاسباب وراء هذه الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها القاصر زينب (14 عامًا)، وخصوصًا لمعرفة ما اذا كانت قد قُتلت قبل الحرق أم أنّ الحريق كان سببًا في وفاتها.

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