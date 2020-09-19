اتصال هاتفي من إيمي سمير غانم بحسن الرداد على الهواء يحسم أزمة "الخلافات بينهما"..فيديو

حسن الرداد حل ضيفا على برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان زوج شقيقة زوجته النجمة دنيا سمير غانم وذلك في أول لقاء إعلامي لهما، حيث كشف الفنان المصري عن السبب في انتشار الشائعات التي تطارده هو وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وكذلك عن نجاح فيلمه الأخير "توأم روحي".

حسن الرداد: الشائعات تطاردني منذ الشهر الأول لزواجي

حسن الرداد أكد في تصريحاته أن الشائعات التي تطارده هو وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم قد بدأت بعد زواجه مباشرة بل عند عودته من إجازة الزواج، وأوضح أن هذه الشائعات ينقلها له محبيه بسبب أنه لا يفضل البحث عن أخباره، فقال حسن الرداد: "فكرة انتشار الشائعات حول زواجي محيرة جدا حيث أنها بدأت بعد زواجي بشكل مباشر وتحديدا بعد عودتنا من شهر العسل حيث كانت أول هذه الشائعات هو حمل إيمي، وأنا لست من النجوم الذين يبحثون عن أخبارهم عبر الانترنت، لكن بعض المحبين يرسلون لي كافة الأخبار التي يتم نشرها عني، ومع كثرة الشائعات لم أكن أهتم بالرد".

حسن الرداد: "عدم ردي على شائعات انفصالي تسبب في انتشارها"

حسن الرداد تحدث كذلك عن شائعة انفصاله عن زوجته إيمي سمير غانم فقال: "في البداية انتشرت شائعة انفصالنا وعدم ردي تسبب في انتشار الشائعة بشكل أكبر لدرجة أن بعض المقربين طرحوا هذا السؤال علينا، وحاولت أنا وإيمي أن ننشر بعض الأشياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤكد عدم انفصالنا لكن استمرت الشائعات حتى ظهورنا معا في العرض الخاص لفيلم (توأم روحي)، ورغم ذلك ردد البعض أننا انفصلنا وعدنا من جديد، واعتقد أن المتسبب في هذه الشائعات بعض الصفحات التي تريد أن تحصل على الانتشار من خلال هذه الأخبار".

حسن الرداد: "لا أفكر في رأي النقاد عند تقديم عمل فني"

"توأم روحي" أحدث الأعمال السينمائية التي قدمها الفنان حسن الرداد الذي كشف عن سعادته بنجاح الفيلم، وكذلك عن رأيه بعد ردود فعل الجمهور والنقاد عليه فقال: "الفيلم قدمنا فيه مجهودا كبيرا وتم تأجيله أكثر من مرة بسبب أزمة كورونا، واعتقد أن الأزمات التي واجهها الفيلم كثيرة وليس فقط لفكرة استغلال فقط 25% من مقاعد السينما في عرض الأفلام، بل وكذلك توقف حفلات منتصف الليل بسبب أزمة كورونا، وفيلم (توأم روحي) من الأعمال القليلة التي اتفق عليها رأي الجمهور والنقاد معا، لكن في الحقيقة أنا عندما أقدم عملا فنيا لا أفكر في رأي النقاد مع كامل إحترامي لهم لكن تفكيري موجه بشكل أكبر للجمهور".

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إيمي سمير غانم: سعيدة بنجاح "توأم روحي" وأتمنى أن يشاهده الجميع

إيمي سمير غانم أجرت مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" وأكدت على إعجابها بفيلم "توأم روحي" لزوجها حسن الرداد، فقالت: "أول شيء أخبرت به حسن الرداد بعدما شاهدت (توأم روحي) بأنه عمل جيد، وأتمنى أن يراه الجميع وحسن الرداد ناجح في تنوعه فهو قادر على تقديم أعمال الأكشن والدراما، والرومانسية، وأتمنى أن يقدم عملا فيه هذا التنوع".

"توأم روحي" شارك في بطولته كل من الفنانة أمينة خليل، وعائشة بن أحمد، والراحلة رجاء الجداوي، وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، والعمل من تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن، ويذكر أن الإعلامي رامي رضوان هو زوج الفنانة دنيا سمير غانم شقيقة الفنانة إيمي سمير غانم.