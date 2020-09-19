بالصور: داليا ابراهيم ترتدي الحجاب بعد 3 أشهر من اعتزالها

الفنانة داليا إبراهيم اختارت ارتداء الحجاب بعد مرور حوالي 3 أشهر على اعتزالها التمثيل، وفاجأت متابعيها على حسابها عبر الفيسبوك بظهورها بصور حديثة وهي تضع الحجاب على رأسها حيث يبدو بأنها قررت السير على خطى العديد من زميلاتها اللواتي قررن ارتداء الحجاب بعد اعتزالهن على غرار الفنانة حنان الترك والمطربة اللبنانية أمل حجازي.

داليا ابراهيم تقرر ارتداء الحجاب بعد الإعتزال

الفنانة المصرية داليا ابراهيم أطلت إذا بعدد من الصور الحديثة لها وهي ترتدي الحجاب، في خطوة فاجأت الجمهور بعد مضى بضعة أشهر على قرار اعتزالها الفن.

وتفاعل الجمهور مع خطوة داليا ابراهيم مثنين على قرارها إلا أنهم تمنوا بأن لا يكون هذا التصرف مؤقتاً كعدد من النجمات اللواتي خلعن الحجاب بعد فترة وعدن الى الفن على مثيل الفنانة حلا شيحا والمطربة شاهيناز.

داليا ابراهيم كانت قد أعلنت في وقت سابق اعتزالها الفن، قائلة في منشور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل، و7 مسرحيات، و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج.. شكرًا”، وانقسم حينها الجمهور بين مؤيد لقرارها وبين معارض له خاصة بكونها من الفنانات اللواتي تركن بصمة ملفتة على الساحة الفنية لموهبتها وأدائها المتقن في العديد من أشهر الاعمال الفنية في السنوات السابقة.

Advertisements

معلومات عن داليا ابراهيم

داليا ابراهيم من مواليد عام 1974، استهلت مشوارها الفني قبل 20 عاماً تقريباً وتعرف عليها الجمهور لأول مرة خلال ظهورها بمسلسل “عائلة ونيس” لتشارك بعدها بالعشرات من الأعمال الفنية بين المسلسلات والأفلام والدوبلاج.

من أبرز مسلسلاتها :”كناريا وشركاه” و”حرس سلاح” و”الليل وآخره” و”الست أصيلة” و”العندليب” و”ليالي” و”ابن موت”، كما شاركت في 3 أفلام سينمائية، كان أبرزها "كلمني شكرًا"، وغابت في السنوات الأخيرة عن الساحة الفنية حيث كان آخر مشاركاتها عام 2016، بظهورها في مسلسل "جراب حواء".