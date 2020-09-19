إلهام الفضالة: عمليات التجميل في وجهي حرمتني من أحد الأعمال الدرامية

إلهام الفضالة شاركت خلال السنوات الماضية في العديد من الأعمال الدرامية الكويتية الناجحة لكنها كشفت عن دور اعتذرت عن تقديمه نتيجة عدم ملائمة شخصية البطلة لها وتحديدا بسبب إجرائها لأكثر من عملية تجميل.

إلهام الفضالة تعتذر عن مسلسل بسبب عمليات التجميل

إلهام الفضالة حلت ضيفة على برنامج "The Insider بالعربي" الذي يعرض على قناة دبي، وتحدثت النجمة الكويتية عن تفاصيل أحد الأدوار التي عرضت عليها من أجل تقديمها في عمل درامي، لكنها رفضته نتيجة طبيعة دور البطلة وملامحها حيث أنها تعاني من الفقر والإهمال لنفسها مما جعل إلهام الفضالة ترى أن الدور لا يتناسب معها بسبب إجرائها لعمليات تجميل فقالت: "تم عرض عمل درامي من أجل أن شارك فيه لكني رفضته بسبب الشخصية، وعندما كلمني المنتج عنه أخبرته بأتني أجريت عمليات تجميل وبوتكس، والشخصية تعبر عن انسانة فقيرة ومهملة في حياتها ولا يوجد أي مبرر يجعلها تهتم بجمالها، لذلك العمل لم يكن مناسب".

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إلهام الفضالة: "أفضل أن أقدم شخصية سيدة ثرية"

إلهام الفضالة أكدت أنها تفضل تقديم شخصية سيدة ثرية، وأوضحت أنها لا تخضع لعمليات تجميل مبالغ فيها فقالت: "استطيع أن أقدم شخصية سيدة غنية حتى ولو فوق سن الـ60، لأنها سوف تظهر وهي مهتمة بنفسها، ولذلك قدم تم تحويل شخصية العمل الذي تحدثت عنه من سيدة إلى رجل وسوف يقدمه فنان كبير، وبالنسبة لعمليات التجميل فأنا لا اخضع لعمليات تجميل بكثرة وهناك من يجري عمليات تجميل مبالغ فيها وخادعة".

تفاصيل المسلسل الجديد لإلهام الفضالة في رمضان 2021

إلهام الفضالة كشفت خلال الفترة الماضية عن بعض تفاصيل مسلسلها الجديد "أمينة حاف" الذي تخوض به سباق رمضان 2021، وأوضحت أنها ستؤدي دور سيدة تدعى أمينة، تمر بمواقف عديدة في حياتها خلال بداية العمل وتنتقل من حالة إلى حالة حتى تصبح "زوجة رابعة".

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وتابعت إلهام الفضالة في حديثها عن عملها الجديد: "الشخصية مستفزة ومثل ما الجمهور أحبني في (الكون في كفة)، هيحبوني المشاهدين بشخصية أمينة، وأنا قدمت أدوار الفتاة العادية البسيطة المستكينة لكن في (أمينة حاف) هتشوفون شكل مختلف"، لافتة إلى أنه تم الاستقرار على الفنان الذي سيلعب دور الزوج، وهو الفنان الكويتي شهاب جوهر، موضحة أنه تم اختياره بعد تألقه في رمضان الماضي بدوره في مسلسل "جنة هلي".

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"الكون في كفة" هو العمل الذي شاركت فيها الفنانة الكويتية إلهام الفضالة وعرض في شهر رمضان الماضي، وشاركها في بطولته كل من محمود بوشهري، وعبد الله بهمن، وشهد سليمان، ومرام البلوشي، وغيرهم، والعمل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، أما آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة الكويتية مسلسل "عداني العيب" الذي يعرض خلال هذه الفترة على أكثر من قناة عربية.