المخرج محمد الحملي:سعاد عبد الله وحياة الفهد ترشحتا لبطولة مسرحية "موجب" قبل هيفاء عادل

محمد الحملي المخرج الكويتي حل ضيفا على برنامج "كشف حساب" الذي تقدمه الإعلامية مي العيدان على قناة "سكوب" وكشف محمد الحملي في لقائه عن كواليس اختيار بطلة مسرحية "موجب" والأسباب التي جعلت فريق العمل يستقر على الفنانة هيفاء عادل.

محمد الحملي: سعاد عبدالله رشحت لبطولة مسرحية "موجب" قبل هيفاء عادل

محمد الحملي أكد في لقائه مع الإعلامية مي العيدان أن بطولة مسرحية "موجب" قد تم التفكير في أكثر من فنانة كويتية للقيام بدور البطولة فيها، وكانت كل من الفنانة سعاد عبدالله وحياة الفهد من المرشحات لبطولة العمل الجديد، لكن الدور في النهاية قد حصلت عليه الفنانة هيفاء عادل فقال الحملي: "مسرحية (موجب) كانت الفنانة الأولى المرشحة لها سعاد عبدالله واعتذرت، لذلك فكرنا في الفنانة حياة الفهد لكن نتيجة أن العمل المسرحي يحتاج لمجهود مضاعف تراجعنا عن الفكرة، وكان هدفنا الأساسى في عمليات البحث هو أن تشارك في بطولة المسرحية فنانة تستطيع أن تقدم أفضل أداء في العمل الجديد بالإضافة إلى نجوميتها وشهرتها لذلك جاء التفكير في الفنانة هيفاء عادل".

محمد الحملي: "شعرت بالخوف من التواصل مع هيفاء عادل لعرض المسرحية عليها"

محمد الحملي تحدث كذلك عن خوفه في البداية من التواصل مع الفنانة هيفاء عادل من أجل أن يعرض عليها المشاركة في بطولة المسرحية وأنه تواصل مع المخرج الكويتي نجف جمال من أجل أن يتوسط له للتواصل مع الفنانة هيفاء عادل من أجل طرح النص المسرحي عليها فقال: "شعرت بالخوف من التواصل مع الفنانة هيفاء عادل في البداية وطلبت من المخرج الكبير نجم جمال التواصل معها، وبالفعل جاء ردها إذا كان النص جيد سوف أقبل المشاركة، وقدمنا لها النص واعجبت به وبدأنا التحضير للمسرحية".

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هيفاء عادل تعود للمسرح بعد غياب 20 عاما

"موجب" دوت الخليج المسرحية التي أعادت الفنانة هيفاء عادل للمسرح بعد غياب أكثر من 20 عاما، ورغم أن الفنانة سعاد عبدلله كانت من المرشحات لبطولة العمل إلا أنها حرصت على حضور إحدى عروضه وتقديم المساندة لأبطاله وكذلك الفنانة هيفاء عادل التي عادت للمسرح بعد هذا الغياب طويل، حيث التقطت صورة للفنانة سعاد عبدالله مع نجوم المسرحية الذي يشارك في بطولتها كل من أحلام حسن، وسماح، وإبراهيم الشيخلي، وعبدالله الرميان، وعبدالله الخضر، والعمل من تأليف وإخراج محمد الحملي، يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء عادل مسلسل "محمد علي رود" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.