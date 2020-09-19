باميلا الكيك تنتقد عمليات تجميل نادين نجيم وترد على دانييلا رحمة ..بالفيديو

باميلا الكيك حلّت ضيفة على برنامج الإعلامي هشام حداد وتطرقت الى أمور متنوعة في حديثها ومن ضمنها كشفها عن سنوات عمرها وخوضها لقصة حب جديدة، فيما ردت على زميلتها دانييلا رحمة، كما انتقدت عمليات تجميل نادين نجيم بعدما كانت قد أثارت جدلاً واسعاً قبل فترة ماضية بتصريحاتها عن ملكات جمال لبنان اللواتي خضن مجال البطولة في الأعمال الدرامية.

تابعوا معنا أبرز تصريحات الممثلة اللبنانية باميلا كيك في برنامج "راحت علينا" للإعلامي هشام حداد:

باميلا الكيك تنتقد عمليات تجميل نادين نجيم

الفنانة باميلا الكيك أثارت الجدل مجددا حول تصريحاتها عن الممثلة نادين نجيم، فردت على سؤال هشام حداد حول الوجه الأجمل على الساحة الفنية اللبنانية قائلة بأنها كانت تحب وجه الممثل نادين نجيم في بداياتها الفنية في المسلسلات الأولى التي أطلت بها على الجمهور، في تلميح منها الى انتقاداتها لعمليات تجميل نادين نجيم.

تصريح باميلا الكيك فتح عليها هجوماً كبيراً من معجبي نادين نجيم الذين طلبوا منها عدم إبداء رأيها بنجمتهم واتهموها بالغيرة منها وفق الحسابات المتداولة لهم على السوشيال ميديا.

وسبق وأن هاجمت باميلا الكيك زميلتها نادين نجيم وملكات جمال لبنان السابقات اللواتي خضن أدوار البطولة في الأعمال الدرامية وقالت حينها "نادين نجيم تمثّل ونجحت ولكنها ليست ممثلة. دوت الخليج جميلة وأداؤها حلو ومحبوبة عند الناس، ولكن خلال السنوات الأخيرة لم نر أداءً تمثيلياً في الأعمال التي تقدمها"، من جهتها، ردت نادين نجيم حينها على جدل تصريحات باميلا الكيك وانتقاداها لأعمالها من خلال تغريدة بدون أن تذكرها بالإسم وتضمنت التالي:" لا تنزعج من النقد.. تذكر المذاق الوحيد للنجاح الذي يحصل عليه بعض الناس هو أن ينهش قطعة منك.."، مضيفة في تغريدة أخرى :"عادة ما يأتي النجاح للمشغولين عن البحث عنه.. القاعدة رقم 1: ركز على نفسك وعلى نفسك فقط".

مقدم البرنامج هشام حداد سأل ايضا باميلا الكيك حول عدم زيارتها للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم وذلك بعد إصابتها بانفجار مرفأ بيروت مع العلم أنها زارت الفنانة ماغي بو غصن في وقت سابق لترد بأنه ليس من الضروري أن تزورها أو أن تتصل بها بشكل شخصي أو حتى عبر وسائل التواصل فهي تمنت لها الشفاء ضمنياً وفي روحها وقلبها.

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باميلا الكيك ترد على دانييلا رحمة

باميلا الكيك ردت كذلك على الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة التي صرحت في وقت سابق بأنها تشكر الله لأنها مشغولة بشكل دائم حتى لا يسمح لها الوقت بتصفح السوشيال ميديا ورؤية ما تكتبه باميلا عنها، وأكدت باميلا بإنها لا تهتم بما تقوله دانييلا بل تهتم بعملها، رافضة منطق أنها انتقدتها لأنها كانت بلا عمل، مشيرة إلى أنها تنتقد بحبّ وتتمنى الخير للجميع، وتتمنى من الجميع أن يوجهوا لها انتقادات ونصائح بمحبة كما تفعل دوت الخليج مع زملائها.

المشاريع الجديدة لـ باميلا الكيك

باميلا الكيك كشفت الكيك خلال الحلقة عن تحضيرها لمسلسل جديد وذلك في تجربة جديدة بها في مجال الإخراج والكتابة، وكشفت في سياق آخر بأنها رفضت مسلسل "الساحر" لأنه لا يناسب المعايير الفنية التي تفضلها كما أن الأجر الذي عرض عليها كان زهيداً.

على صعيد عاطفي كشف باميلا الكيك بأنها تعيش قصة حب في الوقت الراهن، لكنها رفضت الحديث عن أي تفاصيل تتعلق بموعد زواجها او هوية حبيبها، وقالت بأن عمرها 32 عاماً رداً على سؤال عما اذا ما كان قطار الزواج فاتها.