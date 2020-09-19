نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لدعم أطفال ضعاف السمع هاني عادل تعاونت مع دودول فاكتوري وزيست في المقال التالي
وكتب "هاني"، قائلاً: "لدعم أطفال ضعاف السمع هاني عادل تعاونت مع دودول فاكتوري وزيستعلى الصور للتوعية عن أهمية توفير فرض للأطفال اللي بيعانو من ضعف السمع وإشراكهم في المجتمع".
وتابع "عادل"، قائلاً: "التصميمات اللي شايفينها مستوحاه من رسومات أطفال مؤسسة الصم والبكم بمصر القديمة بشرائك للمجموعة دية من ادوات المطبخ هتساعدهم يكملو مشوار تعليمهم.
يذكر أن هاني عادل مطرب وممثل مصري ، (من مواليد 8 سبتمبر، 1976). تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة، وعضو ومؤسس فرقة وسط البلد عام 1999، حيث يقوم بالغناء المنفرد في الفرقة مع العزف على الجيتار. وفي عام 2008 شارك في أول أعماله السينمائية في فيلم زي النهاردة وفيلم ليلة في القمر.
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