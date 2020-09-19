نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لدعم أطفال ضعاف السمع هاني عادل تعاونت مع دودول فاكتوري وزيست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان هاني عادل، صورة له مع أطفال من ضعاف السمع وهو يشاركهم أعمالهم اليوميه وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وكتب "هاني"، قائلاً: "لدعم أطفال ضعاف السمع هاني عادل تعاونت مع دودول فاكتوري وزيستعلى الصور للتوعية عن أهمية توفير فرض للأطفال اللي بيعانو من ضعف السمع وإشراكهم في المجتمع".