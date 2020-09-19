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لدعم أطفال ضعاف السمع هاني عادل تعاونت مع دودول فاكتوري وزيست

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أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان هاني عادل، صورة له مع أطفال من ضعاف السمع وهو يشاركهم أعمالهم اليوميه وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وكتب "هاني"، قائلاً: "لدعم أطفال ضعاف السمع هاني عادل تعاونت مع دودول فاكتوري وزيستعلى الصور للتوعية عن أهمية توفير فرض للأطفال اللي بيعانو من ضعف السمع وإشراكهم في المجتمع".


وتابع "عادل"، قائلاً: "التصميمات اللي شايفينها مستوحاه من رسومات أطفال مؤسسة الصم والبكم بمصر القديمة بشرائك للمجموعة دية من ادوات المطبخ هتساعدهم يكملو مشوار تعليمهم.

يذكر أن هاني عادل مطرب وممثل مصري ، (من مواليد 8 سبتمبر، 1976). تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة، وعضو ومؤسس فرقة وسط البلد عام 1999، حيث يقوم بالغناء المنفرد في الفرقة مع العزف على الجيتار. وفي عام 2008 شارك في أول أعماله السينمائية في فيلم زي النهاردة وفيلم ليلة في القمر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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