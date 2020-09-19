نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. فيفي عبده بوصلة رقص من الساحل الشمالي في المقال التالي
وشاركت فيفي منذ قليل فيديو جديد لها من الساحل الشمالي وهي ترقص علي إحدي الأغاني، وعلقت قائله: "يا صباح الفل من الساحل الشمالي، بحب أوي الأغنية دي.
ولاق الفيديو إعجاب الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أبرزها "منورة الساحل يا فوفا".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج مقالب.
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