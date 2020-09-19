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بمكياج جريء.. أسماء جلال تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

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تحرص الفنانة أسماء جلال، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت أسماء جلال، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، اعتمدت فيها على مكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وبلوزة مكشوفة من الكتفين، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال أسماء جلال، مسلسل لعبة النسيان من بطولة الفنانة دينا الشربيني، وأحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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