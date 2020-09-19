بمكياج جريء.. أسماء جلال تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

ونشرت أسماء جلال، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، اعتمدت فيها على مكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وبلوزة مكشوفة من الكتفين، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن آخر أعمال أسماء جلال، مسلسل لعبة النسيان من بطولة الفنانة دينا الشربيني، وأحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.
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