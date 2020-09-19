خاص| سيرين عبد النور تنتهي من تصوير حلقتها في برنامج "قعدة رجالة"

تحل الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ ضيفة عبر برنامج "​قعدة رجالة​" ويتواجد معها الممثل اللبناني ​نيكولا معوض​ والممثل السوري قيس الشيخ نجيب والفنان ​خالد سليم​. وعلم دوت الخليج الفني من مصادر خاصة أن سيرين عبد النور قد انتهت من تصوير الحلقة، وسوف يتخلل الحلقة مفاجآت كثيرة. و كانت قناة osn قد كشفت عن استعدادها لعرض الموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة" في 26 سبتمبر الحالي ويقدمه كل من الممثل نيكولا معوض وقيس الشيخ نجيب وخالد سليم.

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