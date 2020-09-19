أول تعليق من ماجد المصري بعد خطوبة ابنته ماهيتاب

نشر الفنان ماجد المصرى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام بعد احتفاله بخطوبة ابنته ماهيتاب امس الجمعة على مصطفى القاضى. وقال ماجد المصرى: "تم بحمد الله خطوبة ابنتي ماهيتاب ومصطفى القاضي، عقبال عندكم جميعًا". وتلقى ماجد عددًا من التعليقات الإيجابية التى تهنئه على خطوبة ابنته ولعل من أبرز هذه التعليقات الشاعر تامر حسين الذى قال: "مبروك يا حبيبي لماهيتاب ومصطفى". فيما يعرض حاليا للفنان ماجد المصرى مسلسل "الوجه الاخر" والذى يشارك فى بطولته نسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد سلامة، وإخراج سميح النقاش وتأليف فداء الشندويلى.

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