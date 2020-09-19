ليلى علوي تودع البحر فى آخر أيام الصيف بفيديو على الشاطئ

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها بفيديو لها على شاطئ البحر وهى تودع آخر الأيام الصيفية، عبر حسابها على "انستجرام". وكتبت النجمة ليلى علوي قائلة: "باي باي يابحر ????????????#ليلى_علوي". يذكر أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي 202‪0 وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.

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