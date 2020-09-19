هبطّل ألعب كورة.. قرار حاسم من صلاح عبد الله بعد خسارة الزمالك للدوري

نشر الفنان صلاح عبد الله تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر حيث اتخذ قرارا حاسما فى حالة عدم حصول نادى الزمالك على بطولة دورى ابطال افريقيا وذلك بعد خسارة الدورى العام والذى حصل عليه النادى الاهلى.

وقال صلاح عبد الله : "لو الزمالك ماخدش أفريقيا هبطّل ألعب كورة" واضاف ايموشن غاضبا تعبيرا عن غضبه من ضياع الدورى.

وخسر الزمالك امس من فريق اسوان بهدف مقابل لا شيء وهو ما نتج عنه تتويج النادى الاهلى للدورى العام قبل انتهائه بـ 7 اسابيع.

ويلتقى اليوم النادى الاهلى ونادى مصر المقاصة فى بطولة الدورى العام.