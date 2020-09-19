نظافة قلبك ... رانيا ملاح توجه رسالة إلى الجمهور.. شاهد

وجهت الفنانة رانيا ملاح رسالة الى جمهورها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". ونشرت رانيا صورة لها وعلقت قائلة " أبسط شئ في الأناقة..نظافة قلبك " . اقرأ ايضا :

بـ فستان أسود.. رانيا ملاح تخطف الأنظار بإطلالة جذابة يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، كان مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي. مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

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