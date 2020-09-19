وكتب "المصري" تعليقا قائلا: "تم بحمد الله خطوبة ابنتي ماهيتاب ومصطفى القاضي، عقبال عندكم جميعًا".
وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها تعليق تامر حسين قائلا: "مبروك يا حبيبي لماهيتاب ومصطفى".
ويعرض للفنان ماجد المصري، مسلسل "الوجه الآخر" والذي يشارك فيه عدد من الفنانين منهم نسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد سلامة
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أول تعليق من ماجد المصري عقب خطوبة ابنته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.