مطرب الراب فرغلي ينتهي من تصوير "سفرة" في دهب بعد نجاح أغانيه مع محمد رمضان

انتهى مطرب الراب الشاب فرغلي، من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة التي يحمل عنوان "سفرة" والأغنية من كلماته وألحانه. الأغنية من كلمات وألحان فرغلي، وتم تصوير الفيديو كليب في مدينة دهب الساحلية تحت إشراف مدير التصوير والمخرج محمود الصعيدي. يشار إلى أن فرغلي قدم من قبل أغنيات "برر برر" و"مارينا 5"، كما قام بكتابة أغاني للنجم محمد رمضان مثل "يا حبيبي" و"بم بم" وإنساي". وحقق نجاحا كبيرا مع النجم محمد رمضان، وتخطت أغانيه ملايين المشاهدات علي الصفحة الرسمية لمحمد رمضان علي موقع الفيديوهات الشهير 'يوتيوب'.

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