السنينة.. وفاة الفنانة السودانية نفيسة محمد محمود

نشرت الفنانة السودانية آمال مصطفى، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن رحيل الفنانة السودانية نفيسة محمد محمود.

وعلقت امال قائلة: "رحلت اليوم الممثلة القديرة نفيسة محمد محمود، الرائدة المسرحية، صاحبة العطاء المتواصل.. السنينة الجميلة المرحة, كل التعازي لأهلها ولأسرة الدراميين في هذا الفقد الكبير" .

وقد اشتهرت نفيسة باسم (السنينة) كما اعتاد الجميع مناداتها، وهو الاسم الذي اشتهرت به عند الأطفال والكبار، من خلال مشاركتها في برامج تربية وتثقيف الأطفال التي كانت تعرض على تلفزيون السودان، وإذاعة أم دُرْمَان.

مسيرة حافلة خلدت اسم (السنينة) والتى أفنت فى عملها وقدمت عديد من الروائع الفنية كما شاركت في عدد من الأعمال الدارمية التلفزيونية والمسرحية.

ونعى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونجوم المجتمع والفنانون، الوالدة (السنينة)، وتبادلوا التعازي والمواساة في فقدها.