بالأبيض.. حسن شاكوش فى إطلالة كاجوال جديدة.. شاهد

شارك حسن شاكوش جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر "شاكوش" بإطلالة كاجوال يرتدى تيشيرتا أبيض وبنطلونا بنفس اللون وانتعل كوتش ابيض أنيقا نال إعجاب متابعيه.

كان المطرب حسن شاكوش، قد وجه رسالة إلى جمهوره بعد تكريمه مؤخرًا في مهرجان "أوسكار ليبيا"، بمشاركة عمر كمال الذي حصد معه نفس الجائزة.

ونشر حسن شاكوش صورة وعلق عليها قائلًا: "الحمدلله لكل مجتهد نصيب شكرا لجمهوري العظيم اللي سبب كبير في نجاحي الف شكر وحمد ليك يارب جائزة أوسكار ليبيا في تونس".