بعد تعاونه مع محمد رمضان.. مطرب الراب فرغلي ينتهي من تصوير سفرة

انتهى مطرب الراب، الشاب فرغلي، من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة، الذي يحمل عنوان "سفرة"، من كلماته وألحانه.



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حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت أغنية سفرة من كلمات وألحان فرغلي، وتم تصوير الفيديو كليب في مدينة دهب الساحلية تحت إشراف مدير التصوير والمخرج محمود الصعيدي.

يشار إلى أن فرغلي قدم من قبل أغنيات "برر برر" و"مارينا 5"، كما قام بكتابة أغاني للنجم محمد رمضان مثل "يا حبيبي" و"بم بم" وإنساي". يشار إلى أن فرغلي قدم من قبل أغنيات "برر برر" و"مارينا 5"، كما قام بكتابة أغاني للنجم محمد رمضان مثل "يا حبيبي" و"بم بم" وإنساي".

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