نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاميتا فرنجية تستعرض حملها بصورة عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة لاميتا فرنجية صورة لها تستعرض فيها حملها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "فرنجية" في الصورة وهي تبرز ملامح جسدها، وكتبت تعليقا قائله: "الشعور بحب وطاقة الحياة.. متصلان تمامًا بطفلي". يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها "عمر وسلمى 3"،، "حد سامع حاجة"،"محترم إلا ربع"،"356 يوم سعادة".

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