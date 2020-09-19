نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على صلة القرابة بين جميل راتب وهدى شعراوي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير جميل راتب، صاحب النقلات البارعة بين شخصياته ما بين الطيبة والشر أو الجمع بينهما فى أدوار مركبة.
صلة قرابة جمعت بين جميل راتب، والسيده هدى شعراوي، حيث كانت عمة والدته، والذي كان يفتخر بها طيلة حياته.
قررت الدفاع عن حقوق المرأة ومناصرتها قبل وجود منظمات المجتمع المدني ومواقع التواصل الاجتماعي، وزاد إعجابه بها لكونها ذات فكرة وأسلوب راقي تميزت به خلال حياتها.
كان ينوي إخراج فيلم يحكي قصة حياتها لكن المشروع توقف لعدة أسباب، لكونه أراده فيلمًا عالميًا وليس محليًا، وأن يتولى إخراجه مخرجًا عالميًا، إذ أنه لا يملك الخبرة الكافية لإخراج فيلم كهذا، لكنه قد يشارك في إخراجه فقط.
رحل الفنان القدير جميل راتب، عن عمر ناهز 92 عامًا بعد صراع مع أمراض الشيخوخة ومشوار نحو 60 عامًا في الوسط الفني.
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