لهذا السبب.. عائلة جميل راتب حذفت أولى أعماله

تحل اليوم الذكرى الثانية لرحيل الفنان القدير جميل راتب، الذي أمتعنا بالكثير من الأعمال الفنية التي لا تزال موجودة في أذهاننا حتى الآن.

بدأت حكاية التمثيل مع جميل راتب، في باريس عام 1948، بعدما رفض أهله العمل في السينما داخل مصر، لدرجة أنه شارك في فيلم "العرسان الثلاثة".

رشحه مخرج الفيلم حسن حلمي لبطولة الفيلم القادم، لكن عائلته استخدمت نفوذها وحذفت المشاهد التي ظهر فيها.

بعد هذه الواقعة، اضطر جميل راتب، للهجرة إلى فرنسا، لأن المخرجين لن يعرضوا عليه أداورًا أخرى، بالإضافة إلى أن عائلته وافقت على سفره إلى فرنسا ضمانًا لعدم عودته إلى الفن مرة أخرى.

التحق هناك بالجامعة لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، وفي نفس الوقت بمعهد التمثيل، لكنه لم يكمل دراسته بالجامعة التي لم يدخلها سوى مرة واحدة، وأكمل دراسته بمعهد التمثيل.

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بدأ يعتمد على نفسه بعدما كون فرقة مسرحية مع زملائه، وبدأ يعمل كومبارس، شيالًا في سوق الخضار.

كما عمل في بعض المطاعم، ومترجمًا، ظل في هذه الأعمال لمدة ثلاث سنوات، هي مدة دراسته بمعهد التمثيل.

قضى جميل راتب، 30 عامًا من عمره في فرنسا، شارك في بطولة أكثر من 70 مسرحية من التراث العالمي، بالإضافة إلى الأفلام والأعمال الدرامية، ومنها فيلم "السيرك" أمام بيرت لانكستر، وتوني كيرتس، وجينا لولو بيريجيدا، كما شارك مع عمر الشريف في فيلم "لورانس العرب".

