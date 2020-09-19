أروى جودة توجه رسالة الى خالتها صفاء أبو السعود ووالدتها فى عيد ميلادها.. شاهد

احتفلت الفنانة اروى جودة بعيد ميلاد والدتها وخالتها الفنانة صفاء ابو السعود عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. وقالت اروى جودة : "كل سنة و اغلى اتنين في حياتي طيبين.. ماما و خالتي صفاء.. ربنا يديكم الصحة و يسعدكم و ريح بالكم يا رب.. بحبكم". وشاركت أروى جودة مؤخرا فى حكاية "سنين وعدت"، مع كوكبة من الفنانين أحمد صفوت وطارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل. المسلسل قصة وفكرة الكاتب يسري الفخراني، وإشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق.

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