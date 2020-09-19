محمد عبد الرحمن يظهر مع أحمد عز.. ويعلق: اتبسطت جدًا بحضور مسرحية علاء الدين

نشر الفنان محمد عبد الرحمن عدة صور له مع نجوم مسرحية " علاء الدين " وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق محمد عبد الرحمن قائلا: "اتشرفت واتبسطت جدًا بحضور مسرحية #علاء_الدين للنجم الكبير #أحمد_عز وكل النجوم كريم وثروت وجمعه وعم سامي وتارا وهشام الحبايب المشاركين في المسرحية والمنتج والمخرج الكبير مجدي الهواري.. شكرًا على حسن استقبالكم بجد كان يوم حلو".

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ومسرحية "علاء الدين" من إخراج مجدي الهواري، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، وإسلام إبراهيم، وتأليف ورشة عمل وهم "حسن المهدي، محمد جلال، ضياء محمد، محمد طلعت، أحمد شيكو".