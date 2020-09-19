وداعا أيها الرجل العظيم.. نقيب الممثلين ينعي محمد فريد خميس

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون. ونشر اشرف زكي عبر حسابه على "إنستجرام" صورة للراحل وعلق قائلًا "وداعا ايها الرجل العظيم الوطنى محمد فريد خميس". يذكر ان رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، توفي اليوم السبت بعد صراعٍ مع المرض وذلك أثناء تلقي العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتجدر الاشارة الى انه وُلد محمد فريد خميس بمحافظة الشرقية، وهو متزوج وله ابن وبنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.

عمل رجل الأعمال الراحل بالبنك الأهلي المصري 1961-1967، إضافة إلى أعمال خاصة بصناعة وتجارة النسيج والموكيت بالكويت والولايات المتحدة الأمريكية 1967-1980.

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