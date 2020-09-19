قال الإعلامى أحمد سالم، إن وزير الخارجية التركية أدلى بتصريحات تسير فى إتجاه تدخل فى شئون مصر الداخلية، رغم أنه لم يسبق للرئيس السيسى لم يذكر اسم الرئيس التركى، فى المقابل مصر لا تتدخل فى الشأن التركى لانه لا يعنينا على الإطلاق.
وأضاف خلال برنامج "المصرى أفندى"، على قناة القاهرة والناس، تركيا لديها اطماع استعمارية فى الشرق المتوسط، وكثير من الدول العربية، وإذا فكرت تركيا فى عبور الخطوط الحمراء، ستجد "قوة غاشمة".
وتابع سالم: الإعلام الخائن فى تركيا، "هيناموا بدرى علشان عندهم ثورة الصبح"، فالثورة موجودة على جزيرة فقط، وسنسمع عن ملايين وهمية نزلت الشوارع من إخراج مخرج فاشل، فالشعب مصري صحيح لديه مشاكل مع الدولة، ولكن ثورة تانى أخرى لن تتحدث.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد سالم يهاجم القنوات المعادية لمصر ويسخر من قناة الجزيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.