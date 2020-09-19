المعلمة جمالات بتمسى عليكم.. نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها في فيلم شادر السمك

استعادت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها في فيلم شادر السمك مع الراحل أحمد زكي الذي طرح عام 1986، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

وكتبت نبيلة عبيد علي الفيديو "فيلم شادر السمك، قصة نبيل نصار سيناريو وحوار عبد الجواد يوسف اخراج علي عبد الخالق مهندس الديكور نهاد بهجت كان من نجوم الفيلم حيث حول بلاتوه ستديو نحاس الى سوق كبير و حقيقي مماثلا لواقع شادر السمك المعروف بكل تفاصيله الدقيقه.. المعلمه جمالات بتقولكم يا مساء الورد".



يذكر أن آخر اعمال الفنانة نبيلة عبيد هو مسلسل "سكر زيادة" الذي قدمته في رمضان المنقضي.



مسلسل سكر زيادة، بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي.



وتدور أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن بالسكن في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرين في الاستحواذ عليها.

