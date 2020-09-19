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فنانة عُمانية شهيرة تعلن عن شفائها من فيروس كورونا

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نشرت الممثلة العمانية الشهيرة من أصل باكستاني زارا البلوش، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن شفائها من ​فيروس ​، والذي كانت أعلنت عن إصابتها به منذ فترة.

وقالت زارا: "الحمد الله خلصت من كورونا وعدت بالسلامة".

وكانت البلوشى قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا عقب انتهائها من تصوير مسلسل "بلال" فى بداية سبتمبر الجارى. 

وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للبلوشي وهي في المستشفى، وتخضع للعزل الصحي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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