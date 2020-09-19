أبرز زيجات الوسط الفني التي تحدّت فارق العمر وبينهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

أحمد العوضي كشف في أحدث تصريح له عن الفارق العمري بينه وبين ياسمين عبد العزيز موضحاً بأنها تكبره بـ 6 سنوات فقط وأن هذا الأمر لا يشكل فارقا معه في أي شيء حيث يعيش مع ياسمين أسعد لحظات حياته الرومانسية، في الوقت الذي أكدت فيه هيفاء حسين قبل يومين بأنها لا تأبه ايضا لفارق السن مع زوجها حبيب غلوم بعد تلقيها انتقادات بهذا الإطار، موضحة بأن الحب والإرتباط بشريك حياة لا يقاس بمرحلة عمرية او بالشكل الجميل.

ولا يعتبر هذان الثنائيان الوحيدين اللذين تخطيا حواجز العمر وتوجا علاقتهما العاطفية بالزواج، انما ينضم اليهم العديد من الفنانين العرب.

نستعرض معكم أبرز زيجات الوسط الفني التي تحدّت فارق العمر وآخرهم ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي:

ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي

منذ إعلان زواج أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز توقّف الجمهور عند الفارق العمري بينهما مشيرين الى ان ياسمين تكبر زوجها بحوالي 12 عاماً، إلا ان أحمد العوضي أوضح حقيقة الأمر خلال حلوله ضيفا ببرنامج "معكم منى الشاذلي " ونفى ما يتم تداوله موضحاً بأن فارق السن بينهما هو 6 سنوات فقط، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يشكل فارقا معه في أي شيء حتى لو كانت زوجته اكبر منه بسنوات أكثر، وأكد أن ما يهمه هو الحب الذي يجمعها والتفاهم الذي يسود علاقتهما.

هيفاء حسين وزوجها حبيب غلوم

الثنائي هيفاء حسين (41 عاما) وحبيب غلوم (57) من أشهر الثنائيات في الوسط الفني اللذان تجاوزا فارق العمر بينهما وتزوجا قبل أكثر من عشر سنوات واثبتا بأن العمر لا يقف عائقاً امام فوارق السن، لكن رغم ذلك فإن هيفاء حسين ما تزال تتلقى الى اليوم الإنتقادات من بعض رواد السوشيال ميديا وآخرها اشتباكها مع أحدهم والذي علق على أحدث صورة لها قائلاً :" يش ينفع الجمال وانتي متزوجة واحد قد ابوك..".

هيفاء حسين أكدت في ردها على انتقادات الفارق العمري بينها وبين زوجها بأن الحب والإرتباط بشريك حياة لا يقاس بمرحلة عمرية او بالشكل الجميل، انما بمدى الاهتمام وتحمل المسؤولية الزوجية وبالأفعال.

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نانسي عجرم وزوجها

النجمة اللبنانية نانسي عجرم لا تأبه على الإطلاق الى فارق السن بينها وبين زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم الذي يكبرها بحوالي 14 عاماً، فهي تعيش معه برومانسية تامة منذ زواجهما في العام 2008 بعد قصة حب استمرت لثلاث سنوات، كما أنها تتفادى الرد على أي انتقادات او تعليقات سلبية بشأن فوارق العمر بينهما، وتكتفي بإظهار الحب والرومانسية التي تعيشها برفقة زوجها الى جانب الأجواء العائلية المرحة برفقة بناتهما الثلاثة.

كارمن سليمان وزوجها

الملحن مصطفى جاد كشف في أحد اللقاءات بأنه يكبر زوجته الفنانة كارمن سليمان بفارق عمري كبير يناهز الـ 10 سنوات لكن ذلك لم يشكل لهما أي عائق في علاقتهما العاطفية ثم زواجهما حيث يعيشان منذ دخولهما القفص الذهبي حالة حب مستمرة وانسجام عائلي الى جانب طفلهما الوحيد.

مي كساب وزوجها اوكا

الفنانة مي كساب لم تتردد بكل جرأة بالكشف عن الفرق الحقيقي في السن بينها وبين زوجها مطرب المهرجانات الشعبية محمد الشهير بـ "أوكا"، وقالت بأنها تكبر زوجها بـ 9 سنوات، وأنها لا تخجل عندما تتحدث حول هذا الأمر خاصة وأنها صارحته منذ بداية علاقتهما، وأكد لها بأنه ما يجمعها بها هو الحب الذي لا يقف عند أي عوائق يضعها المجتمع.

بسمة بوسيل وتامر حسني

ينضم للقائمة الثنائي تامر حسني الذي يكبر بسمة بوسيل بـ 14 عاماً، فلم يتوقفا عند هذا الفارق بل على العكس، فإن بسمة بوسيل اعتزلت الفن ايضا برغبة من زوجها للتفرغ للحياة الأسرية، وما يزال الحب والإنسجام يسيطران على حياتهما العائلية برفقة أطفالهما الثلاثة.

وتطال القائمة العديد من الفنانين ايضا النجم أحمد فهمي الذي يكبر زوجته الممثلة الشقراء هنا الزاهد بـ 14 عاماً.