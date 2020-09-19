الفنان سعد رمضان يحتفل بتخرجه بعد 6 سنوات من الدراسة ويستعد للدكتوراة

محمود صلاح السبت,19 أيلول (سبتمبر) 2020 - 18:21
سعد رمضان احتفل بنجاحه وحصوله على شهادة في العلوم الموسيقية بعد فترة من الدراسة في الجامعة، ليحقق بذلك أحد احلامه ويؤكد على استمراره في دراسته الأكاديمية وسعيه للحصول على الدكتوراه.
سعد رمضان يحتفل بتخرجه وحصوله على شهادة في العلوم الموسيقية
سعد رمضان الفنان اللبناني كشف عن تخرجه من الجامعة وحصوله على شهادة في العلوم الموسيقية، سعد رمضان أكد أن حصوله على هذه الشهادة كان بمثاية أحد أحلامه التي كان يسعى لتحقيقها منذ سنوات طويلة بسبب عدم دراسته للموسيقى في الجامعة بالسابق، وأن رغم خطواته الفنية التي حققها خلال السنوات الماضية لكنه كان يرغب في العودة للدراسة الجامعية فقال: "كان عندي حلم واصرار انو بيوم من الأيام بدي يكون معي إجازة بالعلوم الموسيقية، ما قدرت ادرس الموسيقى بالجامعة لظروف خاصة، ودخلت الفن ،نجحت أوقات وفشلت أوقات بس كان عندي دايماً اصرار انو بدي ارجع للجامعة".
A post shared by (@saad_ramadan) on Sep 18, 2020 at 9:36am PDT
سعد رمضان يستعد لاستكمال دراسته من أجل الدكتوراه
سعد رمضان أوضح أن طريقه للحصول على شهادته في العلوم الموسيقية لم يكن سهلا حيث أكد أنه درس لما يقارب الـ6 سنوات حيث بدأ الدراسة وهو في سن الـ28 وحصل على شهادتها في عمر الـ34، وأكد سعد رمضان أنه ينوي استكمال دراسته الأكاديمية من أجل الحصول على الدكتوراه، وأوضح أن المثابرة من أهم أسباب نجاحه فقال: "على عُمر ال ٢٨ سنة رجعت على الجامعة واليوم تخرّجت الحمدلله وإن شاء الله رح أكمّل للدكتوراه (ان العلم نور) دائما تذكرو انو المثابرة والنجاح توأمان هذا من فضل ربي".
شركة "روتانا" تهنئ سعد رمضان على تخرجه
"روتانا" الشركة المنتجة لأعمال الفنان سعد رمضان قدمت له التهنئة بمناسبة هذا النجاح حيث نشرت بيان قصيرا عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" قالت فيه: "مبروك للمثابر الفنان سعد رمضان الذي حقق حلمه بعد سنوات وأعلن تخرجه وحصوله على إجازة في العلوم الموسيقية روتانا تتمنى لك المزيد من النجاحات"، سعد رمضان قد أطلق أغنية بعنوان "أنت وأنا" في أغسطس 2019 عبر القناة الرسمية لشركة "روتانا"على "يوتيوب" وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وقت طرحها حيث بلغت عدد مشاهداتها أكثر من 12 مليون مشاهدة وهي من كلمات علي المولى، وألحان جاد قطريب، و توزيع جيمي حداد، يذكر أن سعد رمضان قد غاب خلال الفترة الماضية ولم يقدم اي أعمال جديدة نظرا لظروف دراسته.
A post shared by (@audiorotana) on Sep 19, 2020 at 5:25am PDT
أعداد مجلة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الفنان سعد رمضان يحتفل بتخرجه بعد 6 سنوات من الدراسة ويستعد للدكتوراة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.