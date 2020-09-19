صور ابنة ماجد المصري تحتفل بخطوبتها للمرة الثانية بعد انفصالها عن خطيبها الأول

ماجد المصري احتفل بخطوبة ابنته الكبرى ماهيتاب المصري في أجواء عائلية، وكانت ابنة الفنان ماجد المصري قد تم الإعلان عن خطوبتها في عام 2018 لأول مرة لكن لم تكلل العلاقة بالنجاح.

أسرة ماجد المصري تحتفل بخطوبة ابنته ماهيتاب

رنا عطية زوجة الفنانة ماجد المصري نشرت عبر خاصية "الأستوري" عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة فيديوهات من حفل خطوبة ابنة زوجها ماهيتاب المصري حيث حرصت رنا عطية على تقديم التهاني لماهيتاب على خطوبتها حيث علقت على الفيديو الذي نشرته قائلة: "ألف مبروك يا حبيبة قلبي ربنا يتمم لك على خير"، وظهرت ماهيتاب ماجد المصري وهي ترقص مع رنا عطية زوجة والدها وكذلك زوجة أخيها أحمد المصري في أجواء عائلية.

خطوبة ابنة ماجد المصري للمرة الثانية

ماهيتاب ماجد المصري ظهرت مع خطيبها أثناء قراءة الفاتحة في منزل والدها، ورقص العروسين على أغاني سعد لمجرد، ومحمد رمضان، وكان الفنان ماجد المصري قد أعلن في عام 2018 عن خطوبة ابنته لأول مرة على أحد الأشخاص من خارج الوسط الفني، لكن يبدو أن العلاقة بين ابنة الفنان المصري وخطيبها السابق لم تنجح، ماهيتاب المصري دوت الخليج ابنة الفنان ماجد المصري من زوجته الأولى الفنانة منى أش أش التي رزق منها بكل من ماهيتاب وأحمد ولم تعلق منى أش أش حتى الآن على حفل خطوبة ابنتها، بينما كذلك لم يعلق الفنان ماجد المصري على الخطوبة الذي لم ينشر صور لها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن.

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ماجد المصري يحقق نجاحا كبيرا في مسلسل "الوجه الآخر"

ماجد المصري قد احتفل العام الماضي بزواج نجله الأكبر أحمد المصري الذي أقيم في الساحل الشمالي بمصر بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني منهم الفنان أكرم حسنى، ووفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزى، ولوسي، والإعلامية بوسى شلبي، كما أحيا حفل الزفاف المطرب محمد حماقي.

ماجد المصري يعرض له خلال هذه الفترة مسلسل جديد بعنوان "الوجه الآخر" وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه، ويشارك في بطولته كل من نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، أحمد سعيد عبدالغني، محمد علي رزق، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وقد غاب ماجد المصري خلال شهر رمضان الماضي عن المشاركة في بطولة أي من الأعمال الدرامية واكتفى بالتواجد في أكثر من عمل كضيف شرف حيث شارك في كل من مسلسل "الإختيار" للفنان أمير كرارة، وكذلك مسلسل "لما كنا صغيرين" للفنانة ريهام حجاج، ومسلسل "ونسني" الذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب.