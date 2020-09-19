صور النجوم في عزاء المنتج المصري محمد زعزع..كمال أبو رية وأحمد عيد أبرز الحضور

محمد زعزع أحد أبرز المنتجين المصريين توفي منذ أيام، وقد أقيم عزاء المنتج الراحل في مدينة 6 أكتوبر بمصر وحضره العديد من النجوم يتقدمهم الفنان نضال الشافعي وأحمد عيد، ومجموعة كبيرة من كبار المخرجين.

النجوم يقدمون واجب العزاء لأسرة المنتج الراحل محمد زعزع

محمد زعزع من كبار المنتجين الذين اسهوا في الحياة الفنية المصرية وقد جاء رحيله صادما للعديد من محبيه وحرص العديد من النجوم على المشاركة في عزاء المنتج الراحل وتقديم واجب العزاء لأسرته ولنجله أحمد محمد زعزع، وكان في مقدمة النجوم الذين تواجدوا في العزاء كل من الفنان كمال أبو رية، والمخرج جمال عبد الحميد، وأشرف فايق، وأحمد صقر، وعبد العزيز حشاد، والفنان نضال الشافعي، وأحمد عيد، وكذلك كل من الفنانة عنبر، والفنانة ميرال.

النجوم ينعون المنتج محمد زعزع

عزاء المنتج الراحل أقيم في مدينة السادس من أكتوبر بمصر، وقد حرص العديد من المتواجدين في العزاء على ارتداء الكمامات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكان المنتج الراحل قد توفي يوم الأربعاء الماضي وقد نعاه العديد من النجوم منهم الفنانة نهال عنبر التي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" نعي قالت فيه: "وداعا زعيم الإنتاج الفني الصديق الغالي اول عمل محمد زعزع لي كان معاك في طيور الظلام ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته نسألكم الفاتحه و الدعاء"، كما نشر الفنان جمال عبد الناصر عبر حسابه على "فيس بوك" رسالة نعى فيها المنتج الراحل فكتب: "المنتج الفنى الكبير محمد زعزع فى ذمة الله ،رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة والبقاء والدوام لله".

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أهم أعمال المنتج الراحل محمد زعزع

محمد زعزع منتج فني استطاع خلال سنوات عمله في تقديم العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المهمة والتي تعاون من خلالها من مجموعة من كبار المنتجين والممثلين في مصر والعالم العربي، ومن أبرز الأعمال التي قدمها فيلم "طيور الظلام"، ومسلسل "الضابط والمجرم"، مع الفنان مصطفى فهمي، وصلاح قابيل، ومسلسل " دمي ودموعي وإبتسامتي" عن قصة الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، وشارك في بطولة المسلسل شريهان، ونبيل الحلفاوي ، ويعتبر مسلسل "فرقة ناجي عطاالله" مع الفنان عادل إمام من اهم الأعمال الدرامية التي شارك في تنفيذها المنتج الراحل محمد زعزع، كما تعاون مع الفنان كمال أبو رية في مسلسل "أوراق التوت" الذي تم عرضه في رمضان 2015.