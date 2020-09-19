نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابنة رجاء الجداوي تتذكر والدتها بصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعادت ابنة رجاء الجداوي، ذكريات لوالدتها وذلك من خلال مشارؤكتها صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "الله يرحمها ست جميلة قلبا وقالبا"، "ربنا يرحمها"،" الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته". يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، توفت منذ فترة طويلة، وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ودخولها غرفة العناية المركزة وذلك بإحدى مستشفيات الإسماعيلة.

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