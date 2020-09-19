نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض الحلقة الـ11 من مسلسل "قوت القلوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلفت منذ أيام قليلة، أولى حلقت الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" وذلك على قناة "الحياة" في تمام الساعة الـ9:00 مساء من السبت للأربعاء.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج شركة سينرجى.