"قلبي ارتاح" تتصدر التريند والجمهور: "عايزين نتجوز عشان نشغلها"

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية "قلبي ارتاح" تريند ضمن الاكثرمشاهدة وتخطف النصف مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها.
ويرصد "الفجر الفني" أبرز تعليقات الجمهور على الأغنية حيث كان من ضمن التعليقات شخص قرر يصارح بنت بحبه، بينما أشاد آخرين بالفيديو كليب وأنهم يتمنوا أن يقوموا بتشغيلها في حفل زفافهم.
ويتضمن الكليب لقطات حية من حفل زفاف محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض والذي اقيم قبل بضعة اشهر بحضور اصدقائهما المقربين فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
كما شارك في الكليب فيديوهات قصيرة مسجلة عدد من نجوم الوسط الفني منهم منة شلبي ، احمد مالك و محمد شاهين وغيرهم.
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