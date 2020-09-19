نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام تطلق أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك" في تيك توك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت النجمة أنغام، بإطلاق تحديً جديدً عبر تطبيق "Tik Tok" وذلك بأغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك " بعد أقل من شهر من طرحها " على يوتيوب في أغسطس الماضي،

فيما حثت أنغام جمهورها على المشاركة في التحدي عبر التطبيق الاجتماعي، وتفاعل العديد من الجمهور مع التحدي، حيث أنها نشرت بعض من الفيديوهات التي قدمها الجمهور.

وأغنية "بحبك وبرتاحلك" من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، والتوزيع الموسيقى تميم، وتعد الأغنية التعاون الثانى بين أنغام والشاعر صابر كمال، حيث تعاونا فى ألبومها الأخير "حالة خاصة جداً" من خلال أغنية بعنوان "هدنة" ألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشى.